VIDEO Kuidas nii? Narva jalgpallihalli katus vajus vähem kui kuuga kokku

21. novembril avati pidulikult Narvas jalgpalli ja kergejõustiku pneumohall. Paar nädalat hiljem on sellega juba esimene probleem. Pneumohalli kuppel püsib püsti tänu pumbale, mis sooja õhku sisse pumpab. Tugeva lumesaju tõttu vajus halli kuppel osaliselt sisse.

«Praegu lahendati probleem ajutiselt avariilisel viisil – sisuliselt lapiti ära,» põhjendas Narva spordikeskuse direktor Andrei Šilin Delfi le ja lisas, et lumi kahjustas õhutoru ning õhk ei liikunud mitte hoonesse, vaid välja. Ehitajad hakkavad olukorda uurima.

Spordiehitis on tekitanud palju kõneainet. «Narva linnapea Jaan Toots kirjutas päev varem alla halli kasutusloale. Dokumendis on mitmeid punkte, milles on loetletud, mis hallis ja selle ümbruses veel tegemist vajab. Lisaks ehitus- ja haljastuspuudustele pole uuel pneumohallil linnavalitsuse kinnitatud hinnakirja, mistõttu pandi hall kohe pärast avatseremooniat taas kinni,» kirjutas Põhjarannik paar päeva pärast halli avamist.