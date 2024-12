Suusaäss jäi peaaegu jalast ilma

35-aastane mees kukkus Veysonnazis peetud võistlusel ning sai ootamatu uudise. Arstid teatasid, et sportlane oli murdnud vasaku jala pahkluu. «Arvasin, et ma väänasin vaid jala välja,» meenutas šveitslane oma kukkumist kodumaa mõõduvõtul. «Diagnoos tegi haiget. Samas uskusin, et varsti olen lumel tagasi.»