Ronaldo müüb Heina koduklubi maha

Kuus aastat tagasi ostis Ronaldo Valladolidis suurosaluse (umbes 70 protsenti). Nüüd soovib ta klubi maha müüda, et kandideerida Brasiilia jalgpalliliidu (CBF) presidendiks. Valimised toimuvad alates tuleva aasta märtsist 2026. aasta märtsini, eesmärgiga asendada praegune president Ednaldo Rodrigues.

«Minu eesmärk on taastada prestiiž ja lugupidamine, mis rahvusmeeskonnal on alati olnud ja mis praegu puudub,» kurtis Ronaldo Globo Esporte'le antud intervjuus. Ta viitas tunamullu peetud MMile ja tänavusele Copa Americale, mõlemas langes Brasiilia juba veerandfinaalis konkurentsist.

«Brasiilia jalgpall on aastakümneid aidanud meie rahval põgeneda probleemide eest. Kui rahvusmeeskonna mäng saabus, toetasid, aplodeerisid ja tähistasid fännid koos,» lisas ta.

Kuna Ronaldo kandideerib alaliidu presidendiks, peab ta lahkuma klubidest, kus omab aktsiaid. 48-aastane brasiillane müüs juba eelmise aasta aprillis 90 protsenti oma osalusest Brasiilia klubis Cruzeiro ja töötab selle nimel, et teha sama lähiajal Valladolidiga.

«Peame läbirääkimisi võimaliku müügi üle ja varsti sõlmime tehingu. See ei takista minu kandideerimist,» selgitas kahekordne jalgpalli maailmameister.

Sellest ajast, kui Ronaldo on Valladolidi omanud, on tiim kahel korral (2021. ja 2023. aastal) esiliigasse langenud. Mõlemal korral on nad järgmisel aastal taas kõrgliigasse tõusnud.