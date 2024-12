Golfiliidu president: võiksime riigitasemel keskenduda spordialadele, mis toovad hiljem raha tagasi

Hanschmidt on ametis olnud poolteist aastat ning mäletab hästi, et oli nõus astuma sellesse ametisse ainult siis, kui alaliidus võetakse kindel fookus.

«Eesmärk oli kasvatada golfimängijate arvu ning selle saavutad siis, kui tippsport teeb suuri edusamme. Kui kunagi [Andrus] Veerpalu ja [Kristiina] Šmigun[-Vähi] suusatasid ning kui läksid sel ajal poodi ja tahtsid suuski osta, siis ei saanudki, sest kõik oli ära ostetud,» sõnas ta.

Hanschmidti hinnangul võiks esimene Eesti golfimängija osaleda golfimaailma suurimal turniiril juba 2032. aastal. Selleks aga tuleb tema sõnul panustada palju noortesse ja luua tingimused, mis võimaldavad sportlastel areneda.

Eesti Golfi Liidu juhatus on võtnud kindlaks sihiks saavutussporti edendada. Hanschmidti juhtimisel on golfikoondise liikmetele loodud sisehall, kus on võimalik tasuta treenida kõrgtehnoloogiliste lahenduste abil.

Hanschmidt mainis saates ka selgelt ära, et Eesti Golfi Liidu eesmärk on võõrustada järgmise kolme aasta jooksul Challenge Tour’i.

«See on noortele suur võimalus,» kinnitas Hanschmidt, tuues esile, et seal on reaalselt sportlastel võimalik saada Challenge Tour’i vabapääse. Projekti elluviimine nõuab ligikaudu 500 000 euro suurust investeeringut, mis oleks küll suur väljaminek, kuid väga oluline samm Eesti golfi arengule.

Üheks suuremaks sooviks on Hanschmidtil muuta golf Eestis majandusharuks, et spordiala ka ise raha sisse tooks. «Just golf ja tennis on sellised alad, sest kui vaadata Anetti (Anett Kontaveidi - toim.) võistlustasusid, siis need peaksid seal seitsme miljoni juures olema.»

Hanschmidti sõnul võiksime riigitasemel keskenduda aladele, mis toovad hiljem raha tagasi, näiteks nagu ka jäähoki.

Kokkuvõtteks rõhutab ta, et Golfi Liidu eesmärgiks on keskenduda ühele suurele projektile korraga ja hoida fookus saavutussporti toetavatel algatustel.

«Teeme Challenge Tour’i ära ja loome traditsiooni. Noored saavad teada, et neil on võimalus jõuda maailma tasemele. See on meie suur võimalus,» sõnas Hanschmidt.

Täispikk saade Ain Hanschmidtiga on vaadatav Betsafe’i blogis.