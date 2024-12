Max Verstappen avalikustas, kuidas järjekordset MM-tiitlit tähistas

Esmaspäeval väisas hollandlane ServusTV telesaadet «Sport and Talk from Hangar-7», kus avalikustas, kuidas seekordset tiitlit tähistas.

«See oli mu senise karjääri kõige raskem tiitel, kuid mitte kõige magusam. See oli eelmine aasta,» sõnas vormeliäss, kes ennekõike tunneb aga uhkust tõsiasja üle, et tal on ette näidata nüüd neli MM-tiitlit.