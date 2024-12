Sordo kibeleb rooli, mitte soojale ametikohale: ma ei kavatse niisama intervjuusid anda

«Kui kõik, mida ma seal teha saan, on niisama kohvi juua, siis ma pole huvitatud. Ma tahan ikkagi töötada - olgu selleks kas või koristamine. Aga niisama tõusta üles ja olla kasutu...

Ma ei tee asju raha pärast. Kui nad maksaksid sulle selle eest, et teha mitte midagi... mulle meeldib tegutseda ja asju tagant suruda. Kui ma peaks aga rallidele kohale minema pelgalt seepärast, et ma olen Dani Sordo...» jätkas ta.

Kuigi pealtnäha ühtegi teist rolli talle enam jäänud pole - Hyundai kasutab tuleval aastal ju kolme täiskohaga sõitjat -, on Sordo optimistlik, et mingid uksed võivad talle siiski avaneda. Seda ka Hyundais.

«Leian, et see oleks tiimi jaoks hea, kui nad seda (neljandat autot - toim.) kasutaksid, sest kui vaatad teiste nimekirju, siis neil on ju neli sõitjat,» viitas ta Toyotale, kes paneb tuleval aastal kõikidel rallidel välja neliku Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta ja Sami Pajari ning teatud etappidel veel ka viienda mehe: Sebastien Ogieri.