Meestennisist tuli (kogemata) kapist välja, tehes nõnda ajalugu

Seeläbi sai Reis da Silvast aga pioneer, sest ta on esimene kapist välja tulnud meessoost profitennisist. Ent kõik see juhtus kogemata...

​«Ma isegi ei mõelnud selle peale. Tahtsin lihtsalt postitada pildi, kus olen temaga koos,» sõnas brasiillane esimeses postituse järel antud intervjuus väljaandele The Atheltic.

«See on olnud hullumeelne nädal, mis lõppes aga äärmiselt positiivselt,» sõnas brasiillane, kes arusaadavalt on saanud tavapärastest ka kordades rohkem intervjuupalveid. «Mingit survet ma endal ei tundnud. Olin lihtsalt õnnelik, et kogu mu toetajaskond koos mu poiss-sõbraga olid mind kohapeal toetamas.»