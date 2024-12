Neymar meenutas PSGs veedetud aega: klubi vastu pole mul midagi, aga fännide...

«Esimene aasta Pariisis oli imeline. Mind võeti fännide poolt väga hästi vastu, aga viimased kaks või kolm aastat polnud olukord enam samasugune. Leian, et see polnud aus, kuidas minuga käituti,» sõnas ta taskuhäälingus «RMC».

Kui Neymar 222 miljoni euro eest PSGga liitus, lootsid fännid nimelt, et neid ootab peagi ees tõotatud maale jõudmine, kuid ihaldatud Meistrite liiga trofee jäigi neile kättesaamatuks.

Altmineku põhisüüdlasena nägid fännid just Neymari, korraldades brasiillase maja ette demonstratiivmarsse, nõudes koguni tema klubist lahkumist. See kõik jättis Neymarile oma jälje.

«Minu jaoks ületasid nad piiri. Meie omavaheline suhe polnud pärast seda enam austav, olgugi et mina olin neisse kogu aeg viisakalt suhtunud. See oli väga keeruline olukord ja olen väga kurb selle viisi üle, kuidas nad minuga lõpus käitusid,» sõnas Neymar, kes on praeguseks siiski suurema vimma unustanud.