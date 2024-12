VIDEO Neuville elas üle äreva olukorra

Belglane sõitis Hyundai i20 N Rally1-autoga lumises Kesk-Soomes. Hyundai testib masinaid sel nädalal mitu päeva Jämsä piirkonnas, mis on äratanud huvi ka kaugemalt. Põhjanaabrite juurde on kohale sõitnud Hispaania rallifännid, kes haldavad populaarset Youtube'i kanalit «Passats de Canto».

Sotsiaalmeediasse postitatud klipis on näha,​ et belglane käis masinaga lumehanges, kuid suutis auto tagasi tee peale tuua. Olukord oli ohtlik, sest kaameramees seisis kurvi välisküljel ning pidi kiiresti reageerima.

«Oleme katsetanud väikeseid uuendusi autol. Üldiselt on tunne hea. Suurim muudatus tulevasel hooajal on ikkagi uued rehvid. See oli esimene kord, kui sõitsin Hankooki rehvidega. Oli väga huvitav kogemus,» rääkis ta portaalile.