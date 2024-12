Flora tähtis lüli siirdus Hollandisse

24-aastane Eesti koondislane sõlmis lepingu kuni 2026. aasta suveni, mida on poolte kokkuleppel võimalik veel aasta võrra pikendada.

«Flora värve olen kandnud lausa pool dekaadi. Premium Liigas olen pidanud üle saja mängu, palju mälestusi ja lihtsalt väga äge aeg meeskonnaga. Olen siiralt tänulik, et Flora tegi minust mängija ja minusse usuti ka kehvematel hetkedel, vigastustest hoolimata,» ütles Soomets pressiteate vahendusel.

«Võlgnen tänu treeneritele ja meeskonnakaaslastele, kellel jagus jõudu minuga vaielda ja koos taga ajada ühiseid eesmärke. Soovin meeskonnale edu uueks hooajaks – olete heades kätes! Minu karjääris avanes taas võimalus tõestada ennast välismaal ning olen väga õnnelik, et saan seda teha Den Boschis!»

Hollandi klubi tehniline direktor Bernard Schuiteman: «Oleme väga õnnelikud, et Markus näeb Den Boschi ideaalse järgmise sammuna oma karjääris. Tema vastu tunti suurt huvi, eriti Skandinaaviast, kuid ta näeb Hollandit kohana, kus edasi areneda. Noorena läks ta Itaaliasse Sampdoriasse ja tagantjärele mõeldes oli üleminek pisut liiga vara. Nüüd on ta Hollandiks valmis.

Markus tegutseb kõige paremini kontrolliva või keskpoolkaitsjana. Tundsime, et meie valik oli neil positsioonidel liiga napp ning see puudujääk sai Markuse tulekuga täidetud. Markus näitas end meie vestlustes ülimalt entusiastliku ja motiveerituna. Ta tahab Den Boschis edu saavutada. Meeskonnakaaslase Rauno Sappineni soovitus, kes mängis meie ridades hooajal 2018/19, aitas teda kindlasti FC Den Boschi valimisel.»