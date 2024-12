M-Sport hõiskas välja esimese sõitja

Pressiteates andis M-Sport mõista, et Munsteri miinimumeesmärk on tuleval hooajal koos Loukaga saada vähemalt poodiumikoht. M-Spordi tiimipealik Richard Millener rääkis, et talle on tänavu väga meeldinud töötada nii Munsteri kui ka Loukaga: «Nad tegid esimesel aastal suuri edusamme. Peame jääma realistlikuks nende eesmärkide ja ootuste suhtes. Mul on väga hea meel, et saan nendega taas terve hooaja koos töötada ja usun, et nad on selle võimaluse igati ära teeninud.»