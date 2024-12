Olümpiavõitja arvates on laskesuusatamise värskeim uuendus täiesti mõttetu

Paljud sportlased arvasid, et säärane muudatus loob ebaõiglased tingimused. Lisaks heideti IBU-le ette, et viimased suhtusid muudatusettepanekutesse ükskõikselt. Rootslasest 2023. aasta ühisstardi sõidu maailmameister Sebastian Samuelsson on sportlaskomisjoni esimehena osalenud mitmel IBU juhatuse koosolekul, mis käsitlesid seda teemat.

«Olen näinud mõningaid teleülekandeid naiste võistlustest. Ma ei usu, et laskesuusatamine kui toode on paremaks läinud. See on täiesti mõttetu muudatus. Vaatame, kuidas see edasi areneb,» sõnas Expressenile Samuelsson, kes muudatuse mõju rajal ei tundnud. «Kontiolahtis olid väga head tingimused. Ma arvan, et võistlused on seni olnud õiglased.»