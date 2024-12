KELLE VALID? Aasta meessportlane: Erm või Õiglane või hoopis Mets või müstiline pokkeristaar?

Eriti äge, et need saavutused on tulnud nii suve- kui ka talialadel, nii individuaal- kui ka võistkonnaaladel. Pariisi olümpial saavutas parima tulemuse kümnevõistleja Janek Õiglane, kelle viienda koha väärtus ei piirne protokollis seisva tulemusega, vaid kätkeb endas kindlasti ka kõiki neid ainulaadseid emotsioone, mida just tema oma võistlemisega suudab Eesti spordisõpradele pakkuda. Selles vallas Õiglasele Eestis vastast pole. Ning maailmas on vähe sportlasi, kes Stade de France’i vakatama panemisega hakkama saavad. Õiglane sai.