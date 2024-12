Soome rallieksperdid tegid Tänaku testist huvitava järelduse

«Tänaku testipäeval silmati raja äärest, et eestlase tempo pole nii kiire kui varem. Rallit.fi ajakirjanikud märkasid sama Neuville'i puhul – Hyundai ei pole enam nii nobe, kui eelmisel talvel põhimõtteliselt samasugusel testil.»

Tõsi, fotodelt ja videotest selgub, et otseseks võrdluseks kasutati Soomes mõlema firma jalavarje. Neuville andis mõista, et Lõuna-Korea rehvitootja Hankooki pakutavad pole veel päris hästi toimima hakanud. Mõistetav, sest neil on säärastes oludes vähe kogemusi.