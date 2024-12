Ermitsa otsus MK-sarjast samm tagasi teha tasus end ära

Miks Ermits IBU karikasarjas võistleb ja mitte MK-etapil? Postimehega vestelnud koondise peatreener Stefan Lindinger sõnas, et otsus langetati koos Ermitsaga: «Arutasime pärast Hochfilzenit, kuidas edasi talitada ja see sündis täiesti loomulikult, vestluse käigus. Regina ütles, et tema jaoks pole vahet, kus ta võistleb ning lisas, et kuna on varem Obertilliachis hästi esinenud, siis oleks sealne võistlus tema enesekindlusele parem.»