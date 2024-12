VIDEO Kirglikus rannatennises maailma tippu pürgiv Renate Hinno peab läbi murdma brasiillannade armaadast

Renate Marilin Hinno on viimasel paaril aastal sellele alale tõsiselt pühendunud ja asub praegu maailma edetabelis 64. kohal. Ettekujutust, mida rannatennis tähendab, on silma ette kerge manada ka neil, kes seda mängu näinud ei ole. Aga milline on sisulisem pool? Milline on selle mängu koht maailma spordis, kust tulevad tipud ja nii edasi?