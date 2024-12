Alles isaks saanud ja nüüd Chelsea vastu iluvärava löönud Markus Poom: hullumeelne nädal!

Pärast seda läks Chelsea oma teed ja võitis kindlalt, aga Shamrockile see ülemäära palju tuska ei valmistanud. «Teadsime, et vastas on imeline meeskond. Lõime viigivärava ja mõnel teisel päeval oleks tulemus võib-olla olnud pisut parem, aga üldiselt, kui rääkida kogemusest, tulime sellele mängule sisuliselt ilma pingeta. Saime lihtsalt päeva nautida. Sõltumata lõppskoorist oleme rahul,» rääkis Poom pärast mängu Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) kodulehele.

Shamrock lõpetas Koverentsiliiga põhiturniiri 10ndana, mis tähendab, et nad pääsesid uuel aastal toimuvasse play-off'i. «Olen tõesti uhke. Iiri meeskonnana ei arvanud keegi, et suudame nii hästi hakkama saada. Algusest peale oleme alati endasse uskunud ja kandnud seda usku kogu põhiturniiri vältel. Nautisime tänast mängu fännide toel. Nüüd ootame põnevusega, kellega järgmises ringis kohtume,» sõnas eestlasest poolkaitsja.

Poomi jaoks oli lõppenud nädal mitmes mõttes vahva. Esmalt sai ta isaks ja nüüd skooris Chelsea kodustaadionil ehk Stamford Bridge'il. «See nädal on olnud minu jaoks hullumeelne,» teatas ta. «Olen lihtsalt nii õnnelik, et sain Stamford Bridge'il värava lüüa. Olen kogu elu unistanud mängimisest Premier League'i staadionil, nii et see on tõeliselt eriline hetk, mida jään alati hindama.»