Haruldast haigust põdev naine hakkab võistlema WRC-sarjas

30-aastane Somaschini on viimastel aastatel võistelnud EM-sarjas, varasemast on tal all viie MM-ralli jagu kogemust. Uuel aastal kihutab ta Monte Carlos, Rootsis, Portugalis, Soomes, Hispaanias ja Itaalias.

Mõistagi tahab iga rallisõitja näidata rajal kiireid aegu. Nii ka Somaschini, kuid tal on selle kõrval üks veel suurem eesmärk. Nimelt tahab ta inimesi teavitada tsüstilisest fibroosist. See on haruldane pärilik ainevahetushaigus, mis mõjutab peamiselt kopse, hingamisteid, kõhunääret, maksa ja soolestikku. Naine ise põeb seda sünnist saati.

«Rallisõitjaks saamine oli minu lapsepõlve unistus. See on nõudnud palju sihikindlust ja kirge. Olen põnevil, et saan oma oskusi kõrgeimal tasemel tõestada. Vaatamata terviseprobleemidele on see võimalus nüüd minu ees. Olen äärmiselt tänulik kõigile, kes on minu unistustesse uskunud,» ütleb Somaschini, kelle kaardilugeja on Nicola Arena.

Ta teab, et MM-sarja konkurents on kõvasti kõrgem kui mujal. Seetõttu peab rohkem vaeva nägema. «Tean varasematest kogemustest, et kõrgeimal tasemel võistlemine nõuab veelgi hoolikamat ettevalmistust, pühendumist ja rasket tööd. Tahan anda endast kõik,» lausub Somaschini. «See on minu jaoks tohutu saavutus. Plaanin hooaja jooksul osaleda ka valitud Itaalia sarja etappidel, et säilitada oma vormi ja võistlusvaimu.»