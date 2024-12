Hyundai WRC programmi juht sai FIA peale pahaseks

2027. aasta masina regulatsioonide kontseptsioon on avalik, kuid detailset tehniliste eeskirjade kogumit pole koostatud ega heaks kiidetud. See tähendab, et tiimid ei saa veel 2027. aasta autosid arendama hakata. Võrdluseks: praegused Rally1 autod debüteerisid 2022. aastal, M-Sport alustas Ford Puma Rally1 arendamist kaks aastat enne.

«See on üks teemadest, mida arutame,» ütles Loriaux DirtFishile. «Minu isiklik arvamus on, et 2027. aastaks on võimatu olla valmis. Reeglite sätestamisega on hiljaks jäädud. Arvatavasti ka teised toetajad arvavad, et keegi pole valmis enne 2028. aastat. Endale võimatute sihtide seadmine on rumal. Leian, et oleks targem sellest juba varem aru saada, sest siis saab paremini planeerida.»