USA laskesuusaliit ignoreeris mitukümmend aastat naissportlaste seksuaalset ahistamist

Keti pani hargnema endise biatleedi ​Grace Boutot'ga juhtunu. Uudisteagentuur AP kirjutab, et tänaseks 34-aastane Boutot asus 15-aastasena (2006. aastal) treenima Gary Collianderi käe all ning juba alguses puudutas treener teda sobimatult ja kallistas teda ebavajalikult kaua.

Kui Boutout sai täisealiseks, olukord eskaleerus. Colliander suudles sportlast, hellitas teda seksuaalselt ja sundis teda suuseksi tegema.​ Boutout palus, et mees lõpetaks, kuid sellest polnud tolku. Treener hoiatas noort naist, et ta ei räägiks juhtunust kellelegi, ähvardades, et see lõpetab tema sportlaskarjääri.