Rahvusvaheline Uisuliit murdus ja lubab agressorriikide sportlased olümpiale

2022. aasta taliolümpiamängudel iluuisutamise naiste üksiksõidu võitnud Anna Štšerbakova esindas toona mitte Venemaad, vaid Venemaa Olümpiakomiteed ehk võistles olümpialipu all. Autasustamisel mängiti talle olümpiahümni. Venemaa ei saanud 2022 Pekingis oma nime ja lipu all võistelda seoses riikliku dopinguprogrammiga neile määratud karistusega. Kohe pärast Pekingi olümpiat tungis Venemaa kallale Ukrainale ja sellest ajast saadik on nende uisusportlased olnud rahvusvaheliselt areenile eemaldatud. Rahvusvahelise Uisuliidu (ISU) äsjane otsus tähendab aga, et Štšerbakova võib püüda pääset 2026 Milano-Cortina taliolümpiamängudele.

Foto: TYRONE SIU