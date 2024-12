Paul Aroni konkurendist sai F1-sarja põhisõitja

Eesti vormelisõitja Aron lõpetas F2-hooaja kolmandana, Hadjar teisena. Nii Hadjar kui ka meistriks tulnud Gabriel Bortoleto sõidavad uuel aastal F1-sarjas täiskohaga, sest Bortoleto on Kick Sauber-Ferrari sõitja.

Hadjar, kes hakkab boksiala jagama jaapanlase Yuko Tsunodaga, peab tänulik olema Sergio Perezi kehvale hoole. Nimelt kõik loksus paika pärast seda, kui Perez lasti Red Bullist lahti ning tema kohale võeti RB sõitja Liam Lawson, vabaks jäänud positsioon anti Hadjarile.

Hadjar on 18. mees, kes jõudnud läbi Red Bulli noorteprogrammi F1-sarja. Varem on selle tee läbi käinud näiteks viimase nelja hooaja tšempion Max Verstappen, neljakordne maailmameister Sebastian Vettel ja Daniel Ricciardo.

​Hadjar jäi 2022. aastal F3-sarjas kolmandaks, kuid tõusis ikkagi astme võrra kõrgemale. Debüüthooaja F2s lõpetas ta üldarvestuse 14ndana, viimati jäi tiitlivõidust puudu 22,5 punkti. Ta võitis kokku neli võistlust ja jõudis poodiumile kaheksa korda.

«Mul on väga hea meel, et liitusin RBga,» hõiskas Hadjar tiimi pressiteenistusele. «See on suur asi mulle, minu perele ja kõigile teistele, kes minusse algusest peale uskunud. Alates kardiaegadest olen alati pingutanud selle nimel, et jõuaksin F1te. See on kogu aeg olnud mu unistus.»

Ta jätkas: «Ma ei suuda hoomata, et hakkan nüüd sõitma palju kiirema autoga ja võistlema maailma parimate sõitjatega. Mul on väga palju õppida, kuid olen valmis kõvasti töötama ja annan endast parima, et areneda. Ootan väga Yukiga koostööd.»

RB tiimipealik Laurent Mekies ütles, et Hadjari liitumine annab võistkonnale värsket dünaamikat. «Tema senine teekond on olnud silmapaistev. Tal on talenti ja tahet, et konkureerida kõrgeimal tasemel. Usun, et Isack ja Yuki moodustavad suurepärase meeskonna,» sõnas ta.

Tiimi tegevjuhi Peter Bayeri sõnul näitab Hadjari liitumine seda, et Red Bull pingutused noorte arendamisel on edukad. «Esiteks õnnitleme Liamit, kes liitus Red Bull Racinguga. Meie eesmärk on kasvatada noori ja valmistada neid ette järgmiseks sammuks. Nüüd on meil Hadjari näol uus projekt, kes aitab raja äärde tuua noori fänne.»