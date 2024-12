Hyundai tiimi võtmetegelane lahkus vaid kuu enne hooaja algust töölt

Belglasest tehnikageenius liitus Lõuna-Korea autotootja võistkonnaga 2021. aasta keskel. Ühes teise väga targa mehe, samuti inseneri François-Xavier Demaisoniga arendati Hyundai nõnda kaugele, et Thierry Neuville võitis tiimile esimese individuaalse MM-tiitli.

Loriaux' lahkumise põhjust pole välja toodud. Küll aga märgib maineka ralliportaali DirtFishi ajakirjanik Alasdair Lindsay, et säärane uudis on Hyundai tulevikku silmas pidades kurjakuulutav.

​​See sama žurnalist usutles Loriaux'd just hiljuti. Kui tol hetkel ei tundunud mõni vastus ehk nii märgiline, siis nüüd küll. Näiteks hakkas ta otseselt Hyundai tulevikku puudutava küsimuse ajal rääkima üldpildist, mitte tollal veel oma tööandjast.

Lisaks tasub meenutada, et kogu sõitjate triol – Thierry Neuville'ile, Ott Tänakul ja Adrien Fourmaux'l on leping vaid üheks aastaks. Sahinaid liigub pidevalt, et Hyundai võib WRC-sarja kõige tipmiselt karussellilt maha astuda.