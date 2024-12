Skandaal Austrias: treener saatis alaealistele õpilastele armastuskirju, vilepuhuja sai alaliidult karistada

Austria suurim ajaleht Kronen Zeitung kirjutab, et kohalik noortetreener on uurimise all, sest käitus alaealiste naissoost sportlastega alatult. Väidetavalt viis treener oma hoolealuseid sauna, basseini, infrapunakabiini ning kirjutas mitmele ka armastuskirju.

Kroneni andmetel hoiatati alaliitu kõnealuse treeneri eest enne tema palkamist, sest sarnaseid vahejuhtumeid olevat tema elus ette tulnud varemgi.

Juhtumi avalikustas Kärnteni liidumaa koondise treener Branka Pasalic, kellele noored mängijad kaebasid, et tunnevad selle treeneri juuresolekul ebamugavalt. Pasalic andis sellest märku alaliidule, kes vabastas väidetava patustaja ametist. Nüüd töötab ta ühes piirkondlikus liidus.

Kronen kirjutab, et alaliit käitus vilet puhunud Pasaliciga küsitavalt. Nimelt oli tema lepingus kirjas, et ta saadetakse rahvusvahelistele võistlustele, kuid enam mitte. «Spordidirektor Stefan Fegerl ütles mulle, et reetureid koheldaksegi nii,» ütles Pasalic. Fegerl ei soovinud olukorda Kronenile kommenteerida.

Lisaks teatas alaliit, et peatab 2026. aastast Pasalicuga seotud rahastuse Kärntenis. Kronen kirjutab, et spordiala ekspertide sõnul on see kättemaks, kuid alaliit põhejndab seda kulude kokkuhoiuga. Teisest küljest suurendas liit õigusabikulude eelarvet 25 000 euro võrra.

See pole esimene kord, kui Austria lauatennise alaliit paistab silma kahtlase tegevusega. Kronen kirjutab, et hiljuti tuvastas sõltumatu uurimiskomisjon, et alaliidu juhtkonnal, sealhulgas presidendil Wolfgang Gotschke ja spordidirektoril Fegerl esinevad tõsised puudujäägid sotsiaalsete oskuste, kommunikatsiooni ja liidu juhtimise osas.