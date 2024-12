Rovanperä jääb hübriidi igatsema, sest see andis talle mõnes mõttes eelise

Rovanperäle sobis minevikku jääv Rally1-auto hästi – seda näitab kasvõi fakt, et ta krooniti kahel esimesel hübriidiaastal maailmameistriks, kolmandal ehk tänavu sõitis ta osalise koormusega.

24-aastane Soome ralliäss tunnistas, et jääb hübriidi igatsema, sest see muutis autod kiiremaks ning sellega kaasnenud strateegiline lisamõõde andis talle mõnes mõttes eelise.

«Olen hübriidi suur fänn. See muutis rallisõidu huvitavamaks, sest tekkis uus väljakutse – kes suudab välja mõelda parimad sätted, kes suudab seda kõige paremini kasutada ja jõudu regenereerida? Arvan, et kasutasime seda päris hästi, olime väga kiired,» rääkis ta DirtFishile.

Autod jäävad nüüd 134 hobujõu võrra vaesemaks, aga ka ligikaudu 100 kilogrammi võrra kergemaks. «Väiksem kaal on tore. Aga mingis mõttes on see natuke igavam. Üks strateegiline element, millega saab teistest erineda, kadus ära,» lisas ta.