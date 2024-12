Laskesuusatäht tema ümber tiirlevatest juttudest: ma ei jaksa enam

Tänavu spekuleeriti, et neljakordne maailmameister paneb sportlaskarjäärile punkti, sest eelmine hooaeg lõppes tal haiguse tõttu plaanitust varem. Kuna ta kutsus maikuus kokku pressikonverentsi, arvati, et nüüd on kõik.

Kuid ei, ei olnud kõik: Wierer andis kahtlejatele väikese ninanipsu ning teatas, et jätkab 2026. aasta koduste olümpiamängude nimel karjääri.

Sellega aga kuulujutuveskid ei peatunud, vaid jahvatasid täistuuridel edasi. Osa laskesuusafännidest arvab, et Wierer võistleb ainult raha pärast. Samuti on levitatud, et itaallanna ootab last.

Ta lükkas kõik kuulujutud Norra TV2le antud intervjuus ümber. «Paljud arvavad, et olen rase või teen seda ainult sponsorite pärast. Pole lihtne lugeda kuulujutte inimestelt, kes mind ei tunne ja mõistavad asju valesti. Ma ei ole rase ja ma ei tee seda ainult sponsorite pärast. Mul on endiselt motivatsiooni. Ilma selleta ei saaks ma jätkata,» rääkis Wierer.

Spordiala tähte väsitab, et inimesed lahkavad sotsiaalmeedias avalikult tema elu ja arutavad kõige üle, mis ta teeb. «Mul pole enam privaatsust. Inimesed arvavad, et võivad minu kohta kõike kirjutada. Tunnen, et nad ei hinda mind üldse. Arvan, et inimesed kirjutavad halbu asju, et end paremini tunda,» avaldas ta.

Wierer debüteeris MK-sarjas hooajal 2008/2009. Ta on võitnud 12 medalit maailmameistrivõistlustel ja kolm olümpial. Sel hooajal on ta osalenud MK-etappidel Kontiolahtis, Hochfilzenis ja Annecys. Tema selle hooaja seni parim tulemus on Kontiolahti ühisstardiga sõidu kuues koht.