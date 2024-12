Laskesuusakuningas Bø vastas Norrat vihkavale rootslasele

Samuelsson selgitas pärast tänast võistlust Rootsi ringhäälingule oma väljaöeldut. «Kõik said aru, et see oli naljaga öeldud. Ma pole palju halbu kommentaare näinud ega saanud,» sõnas rootslane ning avaldas seejärel austust Bøle. «Ta on parim laskesuusataja läbi aegade. Aga ta on ikkagi inimene ja ma suudan teda võita.»