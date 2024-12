Suusamaailma šokeerinud superstaar naasis edukalt võistlustulle

Endine mäesuusataja ja 2002. aasta olümpialt pronksi saanud Sonja Nef ei mõistnud, miks Vonn 40-aastaselt tippsporti naaseb: «Kui ta kukub, siis võivad olla väga rasked tagajärjed. Lindsey põlv on metallist. Ükski kirurg maailmas ei ütleks, et tema otsus on mõistlik,» ütles Šveitsi sportlane väljaandele Blick. «Minu jaoks rikub ta sellega oma mainet. Ma mõtlesin, et nii loll ei saa ta olla, aga kahjuks on.»