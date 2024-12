Tallinn ja Mart Poom veavad kaebava naabri pärast vägikaigast

Mis siis ometi toimub? «Tuleb välja, et vana luba enam ei kehti. See tuli meile suure üllatusena. Lõpuks oleme ju 15 aastat saanud talviti kilehalli kasutada ja mitte keegi pole meile öelnud, et luba enam ei kehti või seda on vaja uuendada. Panime halli püsti ja siis lendas linna Tallinna linnaplaneerimise amet peale,» räägib Poom Postimehele.