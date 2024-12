KOHUTAV Laviin pühkis mägimatkal olnud koondislased teelt: üks suri, neli haiglas

Ülejäänud seltskond pääses küll kõige hullemast, kuid neli sportlast viibib jätkuvalt haiglas ning on arstide jälgimise all.

«Kui nad oleksid meid teavitanud, saanuks me neid informeerida nendest radadest, kus on hetkel ohutu liigelda,» sõnas piirkonna kuberner Mustafa Çiftçi. Ka piirkonna turvajuht Selahattin Karslı lausus, et koondis liikus nõlvadel vastava kooskõlastuseta.