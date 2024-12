Kristjan Kangur naasis Kalev/Cramosse

Nimelt andis Kalev/Cramo ühismeedias teada, et 42-aastane Kangur liitub nende treeneritetiimiga.

«Kangur ei istunud eilsel mängul meie pingil kogemata - väga väga hea meel on teatada, et Kristjan Kangur on tagasi Kalev/Cramos!» kulges nendepoolne postitus.