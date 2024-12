Ajaloo edukaim Hispaania jalgpallur riputab putsad varna: teen seda, sest mul pole muud valikut

Sevillas jalgpalluriteekonda alustanud Navas lahkus 2013. aastal Manchester Citysse, kust naasis neli aastat hiljem koju. Eelmisel nädalavahetusel pidas ta oma kasvatajaklubi eest viimase kodumängu, kui Sevilla alistas Celta Vigo 1:0. Täna kell 17.15 algab tema karjääri lõppmatš, kui külastatakse Madridi Reali.

Hispaanias lõpeb vutihooaeg hiliskevadel, kuid Navas lõpetab varem. Seda sellepärast, et ta on aastaid olnud hädas kroonilise puusavigastusega.

«Keegi pole karjääri lõpetamiseks valmis. Puus ütleb mulle, et aitab küll, aga jalgpall on minu jaoks elu – ma armastan seda! Olen täitnud kõik unistused ja kogenud üüratult rõõmu, kuid ikkagi saab olema raske, kui mõistan iga hommik ärgates, et ma ei puudu enam kunagi palli,» rääkis ta Marcale.

Saatuslik probleem on Navast piinanud viimased kolm kuni neli aastat, aga mõnda aega tagasi muutus see talumatuks. «Kui mängin terve mängu, siis järgmine päev on raske. On olnud päevi, kus ma ei ole saanud kõndida. Seepärast pean vastu võtma otsuse,» ütles ta. «Proovisin trennides natuke tagasi hoida, aga mängudes peab alati endast kõik andma. Iga hüpe või äkiline liigutus teeb asja hullemaks.»

Karjääri jooksul nii ääreründaja kui ka -kaitsjana tegutsenud pallur tunnistab, et karjääri lõpetamine muudab teda emotsionaalseks. «Püüan nautida hetke koos fännide ja lähedastega. Lõppude lõpuks on jalgpall minu elu. Naudin seda täielikult ja see on see, miks mängisin nii kõrge vanuseni klubis ja koondises. Miski pole igavene, kõigile jõuab ühel päeval see hetk kätte. See on keeruline,» lausus ta.

Navas on kõigi aegade tituleerituim Hispaania jalgpallur. Tal on ette näidata 2010. aasta MM-tiitel, 2012. ja 2024. aasta EM-tiitlid ning 2023. aasta Rahvuste liiga võit. Suvine suurvõistluse triumf tegi temast ajaloo edukaima hispaanlase, sest neid, kes kuulusid koondisesse 2008–2012, on mitu, aga tema oli ainus, kes esindas rahvusmeeskonda ka tosin aastat hiljem.

Pühapäevane lahing Madridiga on Navase profikarjääri 982. kohtumine. Koondist esindas ta 56 korral.