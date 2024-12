Seni hiilgavalt esinenud Lainet tabas MK-etapil tagasilöök

Enne võistlust:

Enne tänavust hooaega oli ta parim koht MK-sarjas 42, aga sellegipoolest valmistas eilne tulemus pettumuse. «Kui keegi oleks kolm kuud tagasi küsinud, kuidas end tunneksin, kui lõpetan Alta Badias 20 parema seas, oleksin rõõmustanud ja öelnud, et see on mu unistus. Aga ajad muutuvad kiiresti. Iga võistlusega tõuseb ootuste latt üha kõrgemale. On suur vahe, kas tunnen 20ndana lõpetades, et tegin oma parima sõidu või et minu tõeline potentsiaal jäi realiseerimata,» rääkis ta suusaliidu pressiteenistusele.