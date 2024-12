Petter Northug otsib riiki, mida olümpial esindada. Nimekirjas on ka Eesti

Praegu 38-aastane Northug rääkis Norra telekanalile TV2 antud intervjuus, et ihkaks osaleda natuke rohkem kui aasta pärast Milano-Cortina d'Ampezzo taliolümpial. Ta olevat lausa nii meeleheitel, et on valmis uue passi nimel abielluma.

Ta loetles üles ka mõned riigid, mida on potentsiaalselt valmis esindama. Nimekirja tipus troonisid Austria ja Liechtensteini, aga sinna kuulusid ka Eesti ja Mehhiko. «Ma ei ole praegu valiv, ihkan meeleheitlikult uut passi,» ütles Northug.

Ilmselt pole ta aga Eesti kodakondsuspoliitikaga tuttav, sest Northugi plaan on alles jätta ka Norra kodakondsus. TV2 tegi aga omal käel natuke uurimistööd ning sai aimu, et Austrias pingutavad nii mõnedki inimesed selle nimel, et Northug enda lipu alla saada.

«Seis on selline, et suhtlus toimub. Suheldud on Austria suusaliiduga seotud inimestega. Ootame sealt vastust. See määrab tee edasi potentsiaalse võimaluse poole,» ütles Northug.

Northug tegi selgeks, et loodab protsessiga saada võimalikult kiirelt ühele poole, et olümpiahooajaks korralikult põhja laduda. Austria murdmaasuusatamise koondise mänedžer Falk Göpfert ei varja, et Northugi oleks nende koondises tore näha. Samas on ta ebakindel, kas see ka tõesti aset leiab, sest tal oleks ikkagi vaja ka puhtalt sõiduvormiga koondislase taset tõestada.

«Ta peab olema võistlustel hea. See on sport, mitte ainult lõbu ja nali, ole sa kes tahes. Tahame tulemusi näha! Aga kui ta on teistest parem, siis miks ta ei peaks seda võimalust saama,» arutles Göpfert.

Göpferti sõnul pole kursis välismaa sportlasele Austria kodakondsuse andmise reeglitega, kuid ta ootab huviga, kas see saab võimalikuks või mitte.

Northug osales MK-sarjas kuni aastani 2018. Esimese MM-kulla võitis ta 2007. aastal, neli kulda sai ta kaela 2015. aasta MMil. Ta osales kahel olümpial, kuid medalisära pälvis vaid ühel. 2010. aastal Vancouveris võitis ta kullad 50 km ühisstardist sõidus ja paarissprindis, hõbeda teatesõidus ja pronksi sprindis.