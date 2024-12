Verstappeni tiimikaaslase vanemad müüsid poja F1 unistuse elus hoidmiseks kodu maha

Septembris sai teatavaks, et Lawson hakkab asendama senist RB sõitjat Daniel Ricciardot kuni hooaja lõpuni. Kuigi Red Bulli meeskonnas pidi esialgselt 2025. aastal sõitma Verstappeni kõrval Sérgio Perez, siis kehvade tulemuste tõttu lõpetas energiajoogifirma temaga lepingu ja tema asendajaks kerkis Lawson.

Lawson on kirjeldanud oma teekonda vormelimaailma tippu, kui teekonda üle kivide ja kändude. Kodusel Uus-Meremaal tõestas ta noorelt, et on kiire kardisõitja, kuid arengu jätkamiseks oli oluline kolida Euroopasse ja jätkata sealsetes sarjades. Seal tähtsatele ninadele silma jäämiseks oli vaja väikest imet. Ja raha.