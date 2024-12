Laskesuusatamise maailmameister käis südameoperatsioonil

Detsembri alguses Kontiolahtis alanud MK-sarja esimesel individuaalvõistlusel võitles Tandrevold tervisemurega. 17. koha saanud norralannal hakkas streikima süda , sarnane mure on teda ka varem seganud.

«Mul oli teise lasketiiru ajal südamega probleeme, mis tegi laskmise raskeks ja pidin palju aega võtma. Pärast lasketiiru need probleemid jätkusid. Raske oli kiiresti sõita,» rääkis Norra ringhäälingule Tandrevold, kes pidi seisma jääma, et oma pulssi alla saada.

Tandrevold ei teinud kaasa ka Hochfilzenis ja Le Grand-Bornandis toimunud MK-etappidel. Nüüd on põhjus selge: kolmapäeval tehti talle südameoperatsioon. Norra meedia teatas, et naisele tehti südame arütmiat põhjustava südamekoe lõikus.

Kuigi pole veel täpselt selge, millal ta uuesti võistlema võib hakata, siis tunneb Tandrevold end hästi ja on hakanud juba kergeid treeninguid tegema.

Tandrevold on osalenud kahe olümpial, kuid pole medaleid võitnud. 2022. aastal Pekingis sai ta jälitussõidus samuti terviserikke, kui tema hoog rauges viimasel kilomeetril märgatavalt ning ta vajas finišis tohtrite abi.

MMidel on ta osalenud alates 2019. aastast ning on võitnud neli võistkondlikku kuldmedalit, kolm naiste teatesõidus ja ühe segateates. Individuaalselt on saanud neli medalit, kolm hõbedat ja pronksi.