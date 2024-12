PARC FERMÈ Hyundai tuleviku kohale kogunevad murepilved

Loriaux' lahkumise põhjust pole ametlikult välja toodud, kuid meedias on spekuleeritud, et see pole hea märk Hyundai tulevikku silmas pidades, kel on hetkel kehtivad lepingud oma sõitjatega vaid 2025. aasta lõpuni.

Eelmisel nädalal plahvatas väiksemat sorti üllatuspomm, kui M-Sport kinnitas, et nende teiseks sõitjaks saab iirlane Josh McErlean. Teist aastat jätkab Ford Puma Rally1-auto roolis Grégoire Munster ehk et Inglismaa meeskonnal on järgmisel hooajal väga raske võidelda esikolmikukohtade eest. Mida võib see pikemas plaanis tiimi tulevikule tähendada?

Eelmisel nädalal tehti «Parc Fermés» põhjalikult juttu tehniliste reeglite muutustest MM-sarjas järgmisel ja 2027. aastal, kuid käsitlemata jäi jälle muutuv punktisüsteem. 2025. aastal astutakse väike samm tagasi ja kaotatakse laupäevaste punktide jagamine. Uue süsteemi alusel on ühel sõitjal etapil võimalik noppida maksimaalselt 35 punkti. Selleks on vaja võtta rallivõit, olla kiireim nii pühapäeval kui ka punktikatsel.

Ja lõpetuseks peatume rahal. Rally1-auto hind on väidetavalt miljon eurot, kuid selle rendi eest on eelmistel aastatel küsitud kinnitamata andmetel ligi pool miljonit eurot. Prantsusmaa rallimees Yohan Rossel, kes soovis istuda Rally1-auto rooli, kergitas saladusloori, et osaline hooaeg Ford Puma Rally1-autoga läinuks talle maksma 500 000 kuni 600 000 eurot. Miks prantslane konfidentsiaalset infot meediaga jagas ja kas neid summasid saab võtta tõepähe?