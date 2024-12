Mitmekordne suure slämmi võitja sai võistluskeelu

Purcell on paarismängus maailma edetabelis kaheteistkümnendal kohal. Rahvusvaheline tennise aususe agentuur (ITIA) teatas esmaspäeval, et Purcell on ajutise võistluskeeluga vabatahtlikult nõustunud.

Austraalia tenniseliidu teatel oli Purcelli rikkumine seotud pigem keelatud meetodi kasutamisega, kui et keelatud aine tarvitamisega. ITIA ei ole avaldanud muid üksikasju peale selle, et reeglite rikkumine puudutab konkreetse «keelatud meetodi» kasutamisega seotud eeskirju.

Purcell on paarismängus võitnud suure slämmi turniiri 2022. aastal Wimbledonis ja tänavu US Openil. Üksikmängus on tema parimaks saavutuseks jäänud teise ringi pääsemine tänavu Austraalias ja US Openil.