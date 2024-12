Tänaku lähedane abimees: ta võib jälle maailmameistriks tulla

McMillan liikus Tänakuga Hyundai meeskonda 2023. aasta lõpus, kui eestlane taas liitus Lõuna-Korea meeskonnaga. Ta usub, et Tänak naaseb järgmisel hooajal tugevamana, vaatamata sellele, et peab üle saama aasta viimase etapil Jaapanis toimunud tagasilöögist ja ka teistest vigadest, mis eelmisel aastal sisse lipsasid.

Põhjaiirlane McMillan usub, et Tänak õpib tehtud vigadest ja suudab 2025. aastal võidelda sõitjate MM-tiitli eest. «Meeskonna vahetamine on alati keeruline, kuna soovitakse võimalikult kiiresti jalad alla saada. Nii et tema teine järjestikune hooaeg Hyundais toob järjepidevust ja stabiilsust juurde,» ütles McMillan Belfast Telegraphile.

Kui hübriidajam on autost eemaldatud, ei muuda see mitte ainult strateegiat lihtsamaks, vaid aitab autosid kergemaks muuta – Ford Puma, Hyundai i20 ja Toyota Yaris kaaluvad edaspidi 1180 kg, kirjutati artiklis.

«Toome Evo i20 N-ga mõned üsna suured uuendused koos meeskonna käsutuses olevate jokkeritega, nii et ma arvan, et see paneb auto Oti jaoks paremasse positsiooni. On elemente, mille kallal peame veel tööd tegema, kuid olen optimistlik ja keskendume järgmisel kuul toimuvale Monte-Carlo rallile,» ütles McMillan.