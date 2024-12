F1 2024 Põlvili surutud kuningas näitas oma õiget palet

Verstappen, kes on viimastel aastatel langenud süüdistuste alla, et tema edulugu põhineb vaid kiirel ja vastupidaval vormelil, andis kriitikutele lõuahaagi. Red Bulli vormelit ei tundnud ühel hetkel ringrajal enam äragi ning näis, et kuningas on surutud põlvile.