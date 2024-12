Rovanperä värske teade üllatas soomlasi

this

Samas pole saladus, et Rovaperä naudib erinevate autodega kihutamist. 2024. aastal võitis ta Porsche Carrera Cupil kolm etappi ehk auto on enam-vähem tuttav, tõsi samas mitte päris see mudel. Soomlane pole varasemalt 24-tunni võistlusel osalenud.