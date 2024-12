Venemaal surnud Läti korvpalluri säilmete kodumaale toomine külvab segadust

Portaal Jauns.lv kirjutab, et kohe pärast juhtunut hakkas lahkunu ema koguma annetusi, et poeg koju tuua. Möödus vaid mõni tund, kuni koos oli juba 60 000 eurot. See peaks katma kõik vajalikud kulud, ülejäänu annetatakse laste korvpalli hüvanguks.

«Kokku saadud summa ja toetus oli Janise perele emotsionaalselt väga oluline. See näitas neile, et nad on Lätis endiselt armastatud,» viitas Lauva sellele, et Timma otsus keset Ukraina sõda minna Venemaale mängima, pahandas paljusid. Isegi rahvuskoondise uks löödi tema ees alatiseks kinni.