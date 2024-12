Nimekast ukrainlasest loobunud Pärnu Sadam tõmbas Peep Pahvilt abitreeneri endale

Pärnakate uueks peatreeneriks sai seni Keila Coolbetis Peep Pahvi kõrval abitreenerina töötanud Kristjan Evart. Kurioosse faktina aitas just Evart lüüa viimase naela senise juhendaja kirstu, sest Coolbet alistas Pärnu tolle kodusaalis 87:72.

Postitus jätkus: ««Tahame anda võimaluse noorele Eesti treenerile ning loodame tuua meeskonda täiesti uue hingamise. Meil on väga hea meel teda meeskonnas tervitada,» on meeskonna juhi esimesed sõnad.

Sadama peatreener Evart on oma sõnul seda võimalust oodanud: «Võtan selle väljakutse huviga vastu. Iga päev treeneritele sellist ametikohta ei pakuta ning minu asi on nüüd näidata, et olen õige mees Pärnu meeskonna eesotsas.»