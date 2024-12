Laskesuusatajate jõulutoidud: üks ihkab toorest liha, teine ise kütitud luksuslindu!

Enda püütud teder

«Minu lemmikjõulusöögiks on enda püütud teder. Tore tunne, et olen ise toidu lauale toonud. See tundub eriti eriline, sest jahime neid väljaspool hooaega ja neid ei saa eriti palju – seega ootame nende söömisega kaheksa kuud,» tutvustas Slettemark oma menüüd.

Pihvitartar

Noorele sloveenlannale Lena Repincile meeldib kodus valmistatud pihvitartari söömine. See on klassikaline prantsuse roog, mis on valmistatud toorest veisehakklihast. Peeneks hakitud liha segatakse sibula, kappari, peterselli või murulaugu, soola ja pipraga – õrna tekstuuri saamiseks.

«Asi pole tegelikult maitses, vaid pigem kogemuses. Sööme seda ainult siis, kui kogu pere, kõik tädid, nõod ja vanavanemad kokku saavad – see muudab asja eriliseks. Mu vanaema tegi seda toitu, nii et see on ka mälestus temast. Et mu õde on vegan, proovisime ka seda teha ka vegantoiduna ning võin öelda, et ma armastan nii originaali kui ka veganit!» teatas Repinc.​