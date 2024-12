Aga alustame just eestlasest, sest Mark Lajal andis Wimbledoni turniiri avaringis tulevasele võitjale Carlos Alcarazile kõva lahingu, kaotades 6:7, 5:7, 2:6. Aasta lõpuks on Lajal paraku aga maailma kolmandas sajas.

Spordialadel, kus raha on jalaga segada, ei ole olümpiamängud tippe alati huvitanud. Erandiks polnud mõnikümmend aastat tagasi ka tennis. Ent mängijad, kes on võitnud kõik-kõik, kuid pole veel tundnud tunnet, kuidas on poseerida olümpiakullaga, tahaksid seda kogeda.