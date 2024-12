Südameoperatsioonil käinud laskesuusatähe kohta tuli häid uudiseid

Tandrevold ei teinud kaasa ka Hochfilzenis ja Le Grand-Bornandis toimunud MK-etappidel. Kolmapäeval tehti talle südameoperatsioon. Norra meedia teatas, et naisele tehti südame arütmiat põhjustava südamekoe lõikus. Tandrevold tundis paar päeva pärast operatsiooni end hästi ja on hakanud juba kergeid treeninguid tegema.

Norra koondis teatas, et juba järgmisel ehk Oberhofi MK-etapil teeb Tandrevold kaasa. «Loodame, et ta on pärast eelmisel nädalal tehtud südameoperatsiooni valmis. Aga lõplik hinnang antakse alles siis, kui see võistlus lähemale jõuab,» sõnas koondise spordidirektor Per Arne Botnan Norra ringhäälingule.