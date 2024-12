Laskesuusatamine 2024 Norra-nimeline võidurong kihutab täistuuridel edasi

Norra koondise kaanepoiss on Johannes Thingnes Bø, kes on kuninga tiitli auga välja teeninud. 31-aastane norralane näitas, et praegu pole maailmas temast paremat laskesuusatajat. MMil jäi tema saldoks kolm kulda, kolm hõbedat ja üks pronks. Sinna hulka saab lisada ka eduka MK-sarja, kus teenis 11 esikohta.