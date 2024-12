Heina koduklubi konkurent andis peatreenerile hundipassi

Baraja asus meeskonda juhendama mullu veebruaris. Tänavu on Valencia 17 Hispaania kõrgliiga mängus noppinud kaks võitu ja kuus viiki. Valencia edestab liigatabelis vaid Valladolidi, kellel on sama palju punkte, kuid esimestel on parem väravate vahe. Tasub märkida, et Valencia on ühe mängu vähem pidanud.