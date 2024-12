VIDEO Cristiano Ronaldo talisuplus Eesti lähistel läks korda kümnetele miljonitele

Laia naeratusega vette minnes tundus, et ta on külma veel rahulikult omaks võtnud. Kaelani vees olles andis Ronaldo juhiseid, kuidas käsi liigutada ja lihaseid soojendada.

Ronaldo Soome-visiit tuli päevavalgele esmaspäeval, kui tema abikaasa Georgina Rodríguez jagas Instagramis videot, mis näitas, et nad on Lapimaal jõuluvana külastamas. Videos laulis jõuluvana perele soomekeelset jõululaulu. Ronaldo lapsed kuulasid ja vaatasid imestunult.

Suure huviga vaatas jõuluvana ka Ronaldo ise. «Jätsime oma kirja jõuluvana juurde,» kirjutas Rodríguez video juurde. Peagi jagas Ronaldo naise videot ka enda Instagrami kontol, millel on lausa 645 miljonit jälgijat.

Cristiano Ronaldo on matkustanut Suomeen tapaamaan itseään suurempaa julkkista eli joulupukkia.🎅🏻🎄 pic.twitter.com/cGduMh1iKo

Ronaldol ja Rodríguezil on viis last, kellest kaks on neil ühised. Perekond elab Saudi Araabias, kus Ronaldo mängib alates 2023. aastast Al-Nassri eest.