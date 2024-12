Sébastien Loeb oli lähedal F1 karjäärile

Üheksakordne autoralli maailmameister Sébastien Loeb võinuks õige tähtede seisu korral saada oma võimaluse ka F1-sarjas, kuid15 aasta eest jäi see napilt olemata. Kui lähedal oli aga Loeb karjäärile F1s? Hiljutisest usutlusest legendaarse Prantsusmaa rallimehega tuli välja, et see polnudki nii kaugel.​